Pizzabagare sökes

Pizzeria Restaurang Lepanto AB / Kockjobb / Göteborg
2026-01-04


Vi söker dig som är en engagerad och erfaren pizzabagare som brinner för ditt arbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi är en populär pizzeria med högt tempo, där vi värdesätter kvalitet, snabbhet och god service. Vi söker dig som har relevant erfarenhet, är noggrann och stresstålig, kan arbeta effektivt i ett högt tempo samt har goda kunskaper inom livsmedelshygien.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
telefon

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Restaurang Lepanto AB (org.nr 559169-1943)
Marklandsgatan 1 (visa karta)
414 77  GÖTEBORG

Arbetsplats
Lepanto AB, Pizzeria Restaurang

Kontakt
Ali Kazan
lepanto.ali@gmail.com
+46707464721

Jobbnummer
9668401

