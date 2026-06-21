Pizzabagare/restaurang biträde
Pizzeria 040 Handelsbolag / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-06-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Pizzabagare med erfarenhet sökes!
Pizzabagare/restaurang biträde.
Behöver ha erfarenhet.
Svenska är bra om du kan.
Minst några års erfarenhet!
Är du inte Pizzabagare så var snälla och inte höra av er.
Är bra om du har,
Nystartsjobb/Introduktionsjobb
Körkort är plus!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: Pizzeria040@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria 040 Handelsbolag
Jägersrovägen 12 (visa karta
)
213 62 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
040 HB, Pizzeria Jobbnummer
9971622