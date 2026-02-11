Pizzabagare på heltid sökes!
2026-02-11
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
Pizzabagare 100% sökes!
Vill du bli en del av vårt team och arbeta i en trivsam miljö med högt tempo och härlig stämning? Vi söker nu en engagerad och erfaren pizzabagare på heltid (100%) till vår restaurang.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som pizzabagare hos oss ansvarar du för:
• Förberedelse av deg och råvaror
• Bakning av pizzor enligt meny och kundens önskemål
• Säkerställa hög kvalitet och snabb service
• Upprätthålla god hygien enligt livsmedelsföreskrifter
• Bidra till en positiv arbetsmiljö
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta som pizzabagare
• Är stresstålig och kan arbeta i högt tempo
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Kan arbeta kvällar och helger
• Talar svenska
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst (100%)
• Lön enligt överenskommelse
• Trevlig arbetsplats med härliga kollegor
• Möjlighet till utveckling inom företaget
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till gokhanc351@gmail.com
eller kontakta oss på 0737712702.
Vi ser fram emot din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltidstjänst (100%) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: gokhanc351@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 1921 AB, Restaurang
(org.nr 559513-6994)
Västra Centralgatan 30 (visa karta
)
828 31 EDSBYN Kontakt
Bilal Özcelik gokhanc351@gmail.com 0737712702 Jobbnummer
9737584