Pizzabagare sökes - Heltid i Solna
Vi på Pizzel's AB söker en pizzabagare på heltid till vår restaurang i Solna. Du som har erfarenhet av pizzabakning och gillar att jobba i ett högt tempo är varmt välkommen att höra av dig.
För oss är det viktigt att du vill ha ett heltidsjobb jobb där du kan växa med oss i bolaget och bli en av oss. Undanbedes ansökningar som är för ett tillfälligt jobb.
Arbetsplats: Epistelvägen 1 C, 17169 Solna
Omfattning: Heltid
Intresserad? Ring oss direkt på 070-792 75 79 eller maila till marcel@pixelsolna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzel's AB
