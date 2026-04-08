Pizzabagare Karlskoga

Eyes4work AB / Kockjobb / Karlskoga
2026-04-08


Eyes4work söker nu, för kunds räkning, en erfaren och självgående pizzabagare till restaurangen i Karlskoga.

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Är du stresstålig, serviceinriktad och van att arbeta i högt tempo? Då kan du vara rätt person för just detta jobb.

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av pizza

Förberedelse av råvaror och deg

Sedvanliga köksuppgifter

Ta emot beställningar och ge god service till kunder

Städning och hålla ordning i köket

Utkörning av mat till kunder

Du ska kunna hantera samtliga arbetsuppgifter som ingår i restaurangverksamhet.

Kvalifikationer
Erfarenhet av pizzabakning är ett krav

Du kan arbeta självständigt och ta ansvar

Du är snabb, noggrann och klarar av att arbeta i högt tempo

God samarbetsförmåga

Körkort är ett krav (på grund av utkörningar)

Svenska i tal (grundläggande)

Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta Eyes4work. Det går bra att lämna din ansökan på vårt kontor i Karsloga. Adress: Centralplan 1, 691 32 Karlskoga.

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eyes4work AB (org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Bergsmansgatan 1 (visa karta)
691 31  KARLSKOGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eyes4Work

