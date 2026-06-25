Pizzabagare
Asian Town Töcksfors AB / Kockjobb / Årjäng Visa alla kockjobb i Årjäng
2026-06-25
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asian Town Töcksfors AB i Årjäng
, Eda
, Strömstad
eller i hela Sverige
Vi söker en pizzabagare som kan arbeta med tillagning av pizza och förberedelser i köket. I rollen ingår bland annat att baka pizza, förbereda råvaror, hålla ordning i köket och bidra till att våra gäster får god mat och bra service.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Baka och tillaga pizza
Förbereda ingredienser och råvaror
Hålla rent och organiserat i köket
Säkerställa god kvalitet på maten
Samarbeta med övrig personal i restaurangen
Vi söker dig som
Har erfarenhet som pizzabagare eller från liknande arbete i kök
Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan samarbeta väl med andra
Har ett intresse för matlagning och kvalitet
Vi erbjuder
Ett trevligt arbete i en avslappnad och välkomnande miljö
Möjlighet att bli en del av ett engagerat team
Varierande arbetsuppgifter i en restaurang med brett utbud
Om arbetsplatsen
Asian Town är en restaurang med fokus på god mat och trivsam atmosfär. Vi erbjuder asiatisk buffé, à la carte, pizza och pizzabuffé för både gäster som vill äta hos oss och för dem som vill ta med maten hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jen@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare Asian Town". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asian Town Töcksfors AB
(org.nr 559034-0740)
Älverudsvägen 1 (visa karta
)
672 41 TÖCKSFORS Jobbnummer
9979928