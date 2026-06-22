Pizzabagare

Alpina Urban AB / Kockjobb / Karlstad
2026-06-22


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Vi söker en erfaren och självgående pizzabagare till vår restaurang. Du ska kunna arbeta självständigt, vara noggrann och ha ett intresse för matlagning och service. Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till både vardagar och helger. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten och att vara en del av ett engagerat team. Erfarenhet av pizzabakning är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: info@alpinaurban.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alpina Urban AB (org.nr 559316-0467)

Jobbnummer
9973891

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