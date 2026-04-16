Pizzabagare
Om jobbet
Vi på Tuvan Restaurang & Pizzeria söker en erfaren och engagerad pizzabagare till vårt team. Du kommer att arbeta i ett högt tempo där kvalitet, noggrannhet och servicekänsla är mycket viktiga.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Förbereda och baka pizzor
Hantera deg, råvaror och köksutrustning
Säkerställa god hygien enligt livsmedelsregler
Bidra till ordning och reda i köket
Samarbeta med övrig personalKvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Stresstålig och ansvarsfull
Grundläggande svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Stabil arbetsplats
Möjlighet till utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till:Tuvanpizzeria@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Tuvanpizzeria@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tuvan Mat HB
Önavägen 2
)
792 32 MORA Jobbnummer
9857856