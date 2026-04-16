Pizzabagare

Tuvan Mat HB / Kockjobb / Mora
2026-04-16


Om jobbet
Vi på Tuvan Restaurang & Pizzeria söker en erfaren och engagerad pizzabagare till vårt team. Du kommer att arbeta i ett högt tempo där kvalitet, noggrannhet och servicekänsla är mycket viktiga.

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och baka pizzor
Hantera deg, råvaror och köksutrustning
Säkerställa god hygien enligt livsmedelsregler
Bidra till ordning och reda i köket
Samarbeta med övrig personal

Kvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Stresstålig och ansvarsfull
Grundläggande svenska eller engelska

Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö
Stabil arbetsplats
Möjlighet till utveckling

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till:
Tuvanpizzeria@gmail.com

Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tuvan Mat HB
Önavägen 2 (visa karta)
792 32  MORA

Jobbnummer
9857856

