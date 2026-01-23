Pizzabagare
Ledigt jobb - Pizzabagare (Takeaway)
Plats: Direkte Linköping Centrum
Direkte Linköping Centrum utökar sin verksamhet och börjar nu sälja takeaway-pizza. Vi söker en ansvarstagande och självgående medarbetare som kan sköta pizzatillverkning och förberedelser på egen hand.
Butiken fungerar som en kombination av kiosk och restaurang, och tjänsten innebär fullt ansvar för pizzadelen under arbetspasset.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
• Förberedelse av råvaror och deg
• Tillagning och bakning av pizza
• Ansvar för ordning, renlighet och livsmedelshygien
• Hantering av takeaway-beställningarKvalifikationer
• Erfarenhet av pizzabakning eller arbete inom snabbmat är meriterande
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• Pålitlig, noggrann och stresstålig
Start: Omgående
Låter detta intressant? Välkommen att söka och bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@mzgroup.se Omfattning
