Pizzabagare

Green Dell AB / Kockjobb / Linköping
2026-01-23


Ledigt jobb - Pizzabagare (Takeaway)
Plats: Direkte Linköping Centrum
Direkte Linköping Centrum utökar sin verksamhet och börjar nu sälja takeaway-pizza. Vi söker en ansvarstagande och självgående medarbetare som kan sköta pizzatillverkning och förberedelser på egen hand.
Butiken fungerar som en kombination av kiosk och restaurang, och tjänsten innebär fullt ansvar för pizzadelen under arbetspasset.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Dina arbetsuppgifter
• Förberedelse av råvaror och deg
• Tillagning och bakning av pizza
• Ansvar för ordning, renlighet och livsmedelshygien
• Hantering av takeaway-beställningar

Kvalifikationer
• Erfarenhet av pizzabakning eller arbete inom snabbmat är meriterande
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• Pålitlig, noggrann och stresstålig
Start: Omgående
Låter detta intressant? Välkommen att söka och bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@mzgroup.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Green Dell AB (org.nr 556936-8425)
Sparregatan 2, (visa karta)
582 21  LINKÖPING

Arbetsplats
Direkten Linköping Centrum

Jobbnummer
9702761

