Pizzabagare
2026-01-11
Som pizzabagare på Bröderna M är det högt tempo och stort fokus på kvalité som gäller. Man måste kunna jobba i team och kommunicera bra med kollegorna.
Vi söker dig med rätt energi och attityd som är stresstålig och noggrann samt har tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå främst utav att förbereda och baka pizza men även andra arbetsuppgifter som förekommer i en restaurang.
Du ska vara lätt att samarbeta med
Stresstålig och effektiv
Hålla hög kvalité på ditt arbete
Kunna ta egna initiativ
Jobba kvällar och helger
Jobba mycket under högsäsong, juli och augusti
Du ska kunna sköta all förberedning med råvaror samt kunna baka fina och många pizzor snabbt.
Hålla rent och snyggt, hög arbetsmoral och kunna hantera stress är viktigt för att platsa hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@brodernam.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manda i Ystad AB
(org.nr 556694-7619)
Hamngatan 11 (visa karta
)
271 41 YSTAD Arbetsplats
Bröderna M Jobbnummer
9677366