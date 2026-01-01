Pizzabagare
Bobajoy AB / Kockjobb / Värmdö Visa alla kockjobb i Värmdö
2026-01-01
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bobajoy AB i Värmdö
Vi söker en erfaren och självgående pizzabagare/kock till vår snart nyöppnade restaurang på Ingarö. Hos oss står hantverk, kvalitet och arbetsglädje i fokus.
Vi arbetar med napolitanska pizzor enligt egna recept, och serverar även lunch samt à la carte. Du blir en viktig del i att sätta köket, rutinerna och känslan från start.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från början i en nyöppnad restaurang
En familjär arbetsplats med högt fokus på kvalitet, råvaror och trivsel
Ett engagerat team där din kompetens och ditt engagemang värdesätts
En arbetsmiljö där tempo och yrkesstolthet går hand i hand
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som pizzabagare/kock
Har god kunskap om napolitansk pizza
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Är en lagspelare med positiv energi och bidrar till god stämning i köket
Trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet
Är du positiv, engagerad, stresstålig, ung som gammal och gillar fart och fläkt? Då vill vi höra från dig!
Praktisk information
Start: maj 2026
Körkort och bil är inget krav men underlättar
Bussförbindelse finns ca 50 meter från arbetsplatsen med SL buss 429/430
Maila ditt CV/Personligtbrev till: smedjan@bobajoy.com
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och bemanningsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: smedjan@bobajoy.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare/kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bobajoy AB
(org.nr 556864-5310) Arbetsplats
Restaurang Smedjan Kontakt
Tony Lann smedjan@bobajoy.com Jobbnummer
9666849