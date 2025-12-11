Pizzabagare
Nu har vi öppnat och söker fler pizzabagare. Venezia Pizza, mitt i hjärtat av Täby Park!
Nu söker vi engagerade och passionerade pizzabagare som vill bli en del av vårt team och bidra till att våra gäster får den bästa pizzaupplevelsen. Du kommer att vara en nyckelperson i den dagliga driften och vara med och säkerställa hög kvalitet på maten.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
• Förbereda, baka och grädda pizzor enligt vårt koncept
• Säkerställa hög kvalitet på råvaror och färdig mat
• Även tillaga och förbereda övriga rätter i restaurangen.
• Hjälpa till med servering och kassa vid behov
• Bidra till en positiv arbetsmiljö och ett starkt team
• Lära upp ny personal att baka ut och tillaga pizza.
• Följa hygien- och säkerhetsrutinerKvalifikationer
• Erfarenhet som pizzabagare.
• Intresse och passion för matlagning och pizza
• Noggrann, kvalitetsmedveten och stresstålig
• God samarbetsförmåga och positiv inställning
Vi erbjuder:
• Möjlighet att utvecklas som pizzabagare i vårt nya koncept
• Konkurrenskraftiga villkor
• Personalrabatter och förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: asa.bruna@veneziapizza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VP Concept AB
(org.nr 559280-0568)
Boulevarden 31 (visa karta
)
183 74 TÄBY Arbetsplats
Venezia Pizza Jobbnummer
9640489