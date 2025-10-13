Pizzabagare
2025-10-13
Är du noggrann, serviceinriktad och har ett passion för god mat? Vi söker nu en pizzabågare till vår restaurang/ pizzeria.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Förberedelse av pizzor och andra rätter
Hantering av beställningar och kundservice
Förberedelse av ingredienser och ocg bakning av pizzor
Underhåll av renlighet och ordning i köketKvalifikationer
Erfarenhet av köksarbete är meriterande
God tabb i svenska och/eller engelska
Flexibel och stresstålig
God arbetsmoral och teamwork-förmåga
Vi erbjuder:
Tidsenlig lön
En trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: italiailristorante.info@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gattopardo Italia IL Ristorante AB
(org.nr 556686-9177)
Lilla Fiskaregatan 11 (visa karta
)
222 22 LUND Arbetsplats
Gattopardo Italia Il Ristorante AB Jobbnummer
9554764