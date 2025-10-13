Pizzabagare

Gattopardo Italia Il Ristorante AB / Kockjobb / Lund
2025-10-13


Visa alla kockjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gattopardo Italia Il Ristorante AB i Lund

Är du noggrann, serviceinriktad och har ett passion för god mat? Vi söker nu en pizzabågare till vår restaurang/ pizzeria.

Publiceringsdatum
2025-10-13

Om tjänsten
Förberedelse av pizzor och andra rätter
Hantering av beställningar och kundservice
Förberedelse av ingredienser och ocg bakning av pizzor
Underhåll av renlighet och ordning i köket

Kvalifikationer
Erfarenhet av köksarbete är meriterande
God tabb i svenska och/eller engelska
Flexibel och stresstålig
God arbetsmoral och teamwork-förmåga

Vi erbjuder:
Tidsenlig lön
En trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: italiailristorante.info@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gattopardo Italia IL Ristorante AB (org.nr 556686-9177)
Lilla Fiskaregatan 11 (visa karta)
222 22  LUND

Arbetsplats
Gattopardo Italia Il Ristorante AB

Jobbnummer
9554764

Prenumerera på jobb från Gattopardo Italia Il Ristorante AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gattopardo Italia Il Ristorante AB: