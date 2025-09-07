pizzabagare
2025-09-07
Som pizzabagare har du en nyckelroll i att ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Genom ditt engagemang och bemötande bidrar du till att skapa härliga stunder, alltid med ett leende och en glimt i ögat.
Vi söker dig som är driven och passionerad, med ett genuint intresse för matlagning och matglädje. Du trivs med att arbeta i team och är flexibel när det gäller arbetstider - inklusive kvällar och helger. Du vill vara med och skapa smakupplevelser som våra gäster uppskattar, delar med sig av och vill återkomma till gång på gång.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: aboudchamoun@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AC Kiosken i Kumla AB
(org.nr 559129-3633)
Mossbanegatan 24 (visa karta
)
692 33 KUMLA Kontakt
Abdulmesih Chamoun Aboudchamoun@hotmail.com 0704279482 Jobbnummer
