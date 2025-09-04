Pizzabagare
2025-09-04
Vi söker en bagare på 100% till vårat team. Vi ser helst att erfarenhet finns, men annars lär vi upp på plats. Vi ser helst att du kan skriva och förstå svenska. Men annars hoppas vi att du lär dig snabbt. I tjänsten ingår det baka pizza, lära sig köket samt hjälpa till med det som behövs göras. Du ska vara en lagspelare och kunna ha många bollar I luften. För att söka tjänsten ring lokman 0730366524
Tillträde omgående
Rum med egen dusch och toalett finns att hyra I samma hus som resturangen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
0730366524
E-post: Wedinfia@gmail.com Arbetsgivarens referens
