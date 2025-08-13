Pizzabagare
Rahman, MD Habibur / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rahman, MD Habibur i Stockholm
Vi på Margherita Pizzeria söker nu en erfaren pizzabagare som vill komma och jobba hos oss heltid eller deltid.
Om du saknar erfarenhet kan vi lära upp dig på plats.
Arbetspassen är onsdagar till söndagar från kl 15:00 till 23:00. Kan justeras något vid behov.
CV + personligt brev skickas till email: info@margheritapizza.se
Vid fler frågor så är ni varmt välkomna att kontakta oss via mejl så berättar vi mer. Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@margheritapizza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rahman, MD Habibur
Östbergatorget 19 (visa karta
)
125 73 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Margherita Pizzeria Jobbnummer
9457618