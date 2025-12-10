Pizza bagare / Köksbiträde
Piccolo Angelo AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piccolo Angelo AB i Stockholm
Pizzabagare - Vi söker dig som har erfarenhet av att baka pizzor, hantera deg och ugn samt arbeta i ett högt tempo. Du ska ha känsla för smaker, vara noggrann och ha en passion för matlagning.
Köksbiträde - Vi söker en hjälpsam och flexibel person som kan assistera i köket, förbereda ingredienser, hålla rent och se till att allt flyter på smidigt. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi värdesätter rätt inställning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
ring kontaktperson joni 0736136196
E-post: joni@polpette.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piccolo Angelo AB
(org.nr 556887-6840)
Verkstadsgatan 14-16 (visa karta
)
117 36 STOCKHOLM Jobbnummer
9638121