Pizza bagare / Köksbiträde

Piccolo Angelo AB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-10


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Piccolo Angelo AB i Stockholm

Pizzabagare - Vi söker dig som har erfarenhet av att baka pizzor, hantera deg och ugn samt arbeta i ett högt tempo. Du ska ha känsla för smaker, vara noggrann och ha en passion för matlagning.
Köksbiträde - Vi söker en hjälpsam och flexibel person som kan assistera i köket, förbereda ingredienser, hålla rent och se till att allt flyter på smidigt. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi värdesätter rätt inställning!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
ring kontaktperson joni 0736136196
E-post: joni@polpette.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Piccolo Angelo AB (org.nr 556887-6840)
Verkstadsgatan 14-16 (visa karta)
117 36  STOCKHOLM

Jobbnummer
9638121

Prenumerera på jobb från Piccolo Angelo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Piccolo Angelo AB: