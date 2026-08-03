Pistmaskinsförare
Lapland Resorts AB / Maskinförarjobb / Kiruna Visa alla maskinförarjobb i Kiruna
2026-08-03
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Vill du skapa perfekta pister i en av Sveriges mest spektakulära fjällmiljöer?
Hos oss blir du en viktig del av teamet som varje natt ser till att våra gäster möts av välpreparerade backar och förstklassiga skidupplevelser. Som pistmaskinsförare arbetar du i en unik miljö där kvalitet, säkerhet och noggrannhet står i fokus.
OBS denna tjänst gäller för jobb i Björkliden eller RiksgränsenPubliceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som pistmaskinsförare ansvarar du för preparering och underhåll av våra skidbackar. Arbetet sker främst kvälls- och nattetid och kräver ett stort eget ansvar, god planeringsförmåga och ett öga för detaljer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Preparering av skidbackar med pistmaskin.
Daglig tillsyn och enklare skötsel av maskinen.
Rapportering av eventuella fel eller avvikelser.
Samarbete med övriga medarbetare inom skidområdet.
Bidra till en säker och välpreparerad anläggning för våra gäster.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och trivs med att arbeta när andra sover. Du har ett säkerhetstänk och tycker om att leverera ett arbete med hög kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att köra pistmaskin eller andra större maskiner.
B-körkort.
God teknisk förståelse.
Erfarenhet av arbete i fjäll- eller skidanläggning är meriterande.
Snöskoterförarbevis är meriterande.Om företaget
Lapland Resorts äger två av Skandinaviens mest unika fjälldestinationer – Björkliden och Riksgränsen – samt den högt belägna fjällstationen Låktatjåkko. Vi har fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vår verksamhet grundar sig i den arktiska fjällvärlden som är rå, vacker och fri – en plats som erbjuder upplevelser för livet.
Genom vårt engagemang, vår kunskap och vår vilja att våga skapar vi personliga och minnesvärda upplevelser.
Våra värderingar betyder något särskilt för oss: Vi bryr oss, vi kan vårt och vi vågar. De formar oss och styr våra beslut och vårt agerande. Vår mission är att öppna dörren till något större. När vi öppnar porten till en av Europas sista vildmarker gör vi det med stor omsorg – om naturen, våra gäster och våra kollegor.Övrig information
Anställningsform: Säsongsanställning
Ort: Björkliden eller Riksgränsen, personalboende finns att hyraSista dag att ansöka är Löpande urval
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka genom att svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort videopresentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vi tar kontakt via e-post under processens gång, så håll utkik i både inkorg och skräppost så att du inte missar viktig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapland Resorts AB
(org.nr 556787-5611)
981 93 KIRUNA (NORRBOTTENS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lapland Resorts Jobbnummer
10020198