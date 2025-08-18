Pesonal till Housekeeping
2025-08-18
Design Apartments har 22 lägenheter på adressen Östra Larmgatan 10. Alla lägenheter är fullt möblerade och varierar i storlek. Lägenheterna hyrs ut för både långtids- och korttidsuthyrning.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare till vårt Housekeeping team. Arbetstider är förlagda dagtid från kl. 08.00 vardagar så som helg.
Anställningen gäller vid behov, ca 2-3 pass i veckan inkluderat helg med goda möjligheter för fler pass under vissa perioder. I September kan 3-4 pass i veckan garanteras.
Daglig städning av gästlägenheter, badrum, trappuppgång, tvättstuga och utegård samt allmänna ytor. Tvätt och vikning av handdukar inkluderar.
Om dig
Du ska trivas med att jobba självständigt då du jobbar för det mesta på egen hand, därför är det även viktigt att vara en problemlösare och kunna ta egna initiativ. Du ska ha ett öga för detaljer och vara noggrann då städkvalitén alltid ska vara till 100%. Vi söker dig som är positiv och alltid har gästen i fokus. Vi kräver att du är punktlig och att du kan hålla ett högt tempo under pressade situationer. Du bör ha god fysik då många lägenheter måste nås med trappor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@designapartments.se Arbetsgivare Design Apartments Göteborg AB
Driftsansvarig
Karolina Broda info@designapartments.se 031-7017070 Jobbnummer
