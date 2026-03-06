Personligt ombud
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Nu söker vi dig som vill arbeta och bidra med stöd till personer som har omfattande och långvarig psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.
Som Personligt ombud arbetar du med personer över 18 år där de har omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning som kan ge den enskilde svårigheter i vardagen. Verksamheten Personligt ombud är fristående från all myndighetsutövning och utförs endast på uppdrag av den enskilde.
Att arbeta som Personligt ombud innebär att arbeta nära de som behöver stöd. Du arbetar självständigt och individuellt.
Huvuduppgifterna i uppdraget som Personligt ombud är:
* att stödja den enskilde för att synliggöra och kartlägga den enskildes behov av vård, stöd och service som den kan få utifrån gällande lagstiftningar.
* att vara med som ett stöd till den enskilde i samtal med olika myndigheter.
* att fungera som en lots till den enskilde dvs att hjälpa till hjälpen.
* att uppmärksamma hinder, brister och systemfel hos myndigheter samt att rapportera dem vidare.
Tjänsten är tidsbegränsad med omfattning 50% . Vi anställer under förutsättning att arbetsgivaren erhåller avsedda statsbidrag. I dagsläget har vi en anställd som Personligt ombud på 100% vilken kommer bli din närmaste kollega.Kvalifikationer
Vi söker dig:
* Med erfarenhet av myndighetsutövning, kännedom om beroendefrågor och erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa.
* Du har goda kunskaper inom relevant lagstiftning om samhällets befintliga stöd och service.
* B-körkort är ett krav.
Meriterande är även om du är utbildad till socionom, socialpedagog eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I vår enhet har vi högt i tak, erfaren personal som är måna om varandra. Du bör ha lätt att anpassa dig efter olika situationer som kan hända när man arbetar med människor.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
