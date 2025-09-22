Personligt Assistent Klippan Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Klippan
2025-09-22
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Klippan
, Perstorp
, Örkelljunga
, Ängelholm
, Svalöv
eller i hela Sverige
Just nu letar vi efter positiva och inkännande personliga assistenter till en 18 årig glad kille i Klippan. Han bor med sin familj och alla husdjur så det är viktigt att du har lätt för att ta både människor och djur på ett naturligt sätt.
Då kunden nu fått ett större beslut innebär det att vi behöver anställa fler assistenter för att täcka upp all tid. Vi söker personer för deltid, men även dig som är intresserad av en timanställning vid behov. Vår kund har assistenter hos sig dygnet alla timmar förutom när han befinner sig i skolan. Arbetspass kommer finnas eftermiddag, kväll och aktiv natt.
Vår kille har CP skada, epilepsi och en intellektuell funktionsnedsättning. Han sitter i rullstol och har hjälpmedel hemma för sina förflyttningar. Han har många utmaningar i livet men tack vare sina fina assistenter får han möjlighet att ha ett fint och innehållsrikt liv med både körsång, utflykter och samvaro med djur i närmiljön. Han har också en egen anpassad bil för att enkelt kunna ta sig ut på äventyr ihop med dig.
De lite mer basala sysslorna handlar om ADL, kommunikation med alternativa kommunikationssätt samt träning för att vår kund skall kunna må så bra som möjligt i både kropp och knopp.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som är positiv och aktiv i din assistans. Du ska, så att säga, kunna hålla i gång en positiv kommunikation utan att förvänta dig så många svar. Du behöver kunna bjuda på dig själv och får gärna ha lite hästvana då det blir tryggt och fint varje gång vår kille är nära djuren.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och varandra.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av förflyttningshjälpmedel
• Erfarenhet av sond/sondmatning
• Tala flytande svenska
• Ej pälsdjursallergiker
• B- Körkort ser vi som positivt
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Arbetstiderna är eftermiddagar, kvällar, nätter. På helger och skollov är det även aktuellt med dagtider.
• Deltid ca 50-70%
• Tjänsten även timanställning - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Start omgående eller enligt överenskommelse.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Kontakt
Kundansvarig
Sandra Forsell Jobbnummer
9520883