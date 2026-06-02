Personliga assistenter, timvikarier
2026-06-02
Personlig assistent sökes till aktiv man i Umeå
Vi söker nu en engagerad och positiv personlig assistent till 41 årig kund i Umeå.
Tjänsten kommer vara aktuell från 1/7
Kunden är rullstolsburen sedan 2002 efter en olycka. Han är förlamad från bröstet och nedåt samt har nedsatt funktion i armar och händer. Han behöver stöd i sin vardag, inklusive personlig omvårdnad och hygien.
Han är en glad, trevlig och humoristisk person som uppskattar ett aktivt liv. Han har ett stort intresse för sport och tränar regelbundet. På fritiden tycker han om att:
Vara utomhus, särskilt under sommaren
Ta promenader i rullstol, cykla eller vistas vid vattnet
Gå på stan, shoppa och äta gott
Gå på bio och se sport – både hemma och live
Om rollen
Som personlig assistent kommer du att:
Stötta i vardagliga sysslor
Hjälpa till med personlig hygien
Vara ett socialt stöd och bidra till ett aktivt liv
Uppmuntra till aktiviteter och delaktighet
Vi söker dig som:
Är glad, ansvarstagande och lyhörd
Trivs med att arbeta nära en annan människa
Gärna delar ett intresse för ett aktivt liv
Inte är allergisk mot katt (då det finns katt i hemmet)
Har körkort (krav)
Arbetstid
Arbetet innefattar:
Dag, kväll och helg
Beredskap nattetid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838), https://assisteraskandinavienab.teamtailor.com
Måttgränd 74 (visa karta
)
906 24 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Assistera Skandinavien AB Kontakt
Bo-Anders Fjällner 0705440782 Jobbnummer
9941731