Personliga assistenter sökes i Lund
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2025-08-19
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om kunden Vi söker nu personliga assistenter till en ung tjej på 14 år med cerebral pares. Hon bor i Lund med sin mamma, pappa och deras katter. Det är därför viktigt att du tål pälsdjur. Hon är en smart och glad tjej som gillar att hitta på saker, såsom att titta på film, läsa, göra utflykter och gå på fritidsaktiviteter. Flickan tycker mycket om att bada, därför är det viktigt att du är simkunnig och säker i vattnet.
Hon behöver hjälp med det mesta i sin vardag så dina arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa henne med bland annat dagliga rutiner, personlig hygien, förflyttningar och sondmatning. Hon använder tecken som stöd och du som assistent tolkar. Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Tjänsterna är en heltidstjänst och extra vid behov. Som heltidsanställd kommer du som assistent jobba med henne både i skolan och under fritiden, du kommer då vara anställd av både skolan och Nordström Assistans på ca 50% hos båda parter. Både som timanställd och visstidsanställd önskas att man är flexibel och ställer upp för varandra vid frånvarande i arbetsgruppen. Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Arbetstiderna rullar på ett tvåveckorsschema. Under skoldagar jobbar man enligt följande ca kl.07.00-19.00. Under helger och lovdagar är arbetstiderna ca kl.08.00-16.00. - Ena veckan jobbar man måndag, onsdag och fredag. - Andra veckan jobbar man tisdag, torsdag, lördag och söndag.
Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är ansvarsfull men som fortfarande har barnasinnet kvar. Det är viktigt att man har stort tålamod och är engagerad i att hjälpa flickan i sin vardag. Det uppskattas även att du som assistent tar initiativ till att hitta på saker och göra aktiviteter. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
inte är allergisk mot pälsdjur
är simkunnig och tål klor
Det är meriterande om du
har b-körkort
har tillgång till bil
Omfattning: Heltid (anställning hos Nordström Assistans samt skolan på ca 50% vardera) och extra vid behov. Antal tjänster: 3. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
