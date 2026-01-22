Personliga assistenter sökes (dag)
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fri Assistans Sthlm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Personliga assistenter sökes - ingen erfarenhet krävs, bara rätt inställning!
Jag söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent och vara en del av min vardag. På grund av min muskelsvaghet behöver jag assistans i det praktiska, men jag kan själv tänka och bestämma. Därför söker jag lyhörda, tålmodiga och vänliga personer som vill jobba med mig. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som min personliga assistent är du med mig och gör det möjligt för mig att leva mitt liv på det sätt jag vill med det jag inte själv klarar. Det kan handla om:
* Personlig omvårdnad
* Hushållssysslor
* Förflyttningar
* Att följa med på aktiviteter, ärenden och upplevelser.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - det viktigaste är att du har rätt inställning, är pålitlig, omtänksam och ser värdet i att finnas där för en annan människa. Självklart får du introduktion och stöd för att känna dig trygg i arbetet.
Arbetstider
* Vissa vardagar kl. 08.00-16.00
* Varannan helg
* Det är också viktigt att du kan vara flexibel och ställa upp när det behövs, eftersom livet inte alltid går att planera i detalj.
Vi söker dig som är:
* Lyhörd och respektfull
* Tålmodig och trygg i dig själv
* Fysiskt frisk och orkar med ett aktivt arbete
* En person med hjärtat på rätt plats
* Det är ett plus om du har körkort, inget måste
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad
* Trygg anställning
* Introduktion och stöd - ingen erfarenhet krävs
* En arbetsplats där omtanke och samarbete står i fokusSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka en kort presentation om dig själv till suzan.assistans@gmail.com
så snart som möjligt.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
(org.nr 556992-8228), http://www.friassistans.se Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB Kontakt
Suzan Mostofi suzan.assistans@gmail.com Jobbnummer
9698554