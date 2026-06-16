Personliga assistenter sökes!
Team Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-16
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Team Assistans i Göteborg AB är ett väl förankrat omsorgsföretag och har varit verksamma inom personlig assistans sedan 2005.
Vi söker nu vikarier till en man som har ett omfattande hjälpbehov. I arbetsuppgifterna kommer du att vara behjälplig med sjukvårds och omvårdnads insatser och följa med på diverse aktiviteter utomhus.
Du som söker behöver kunna tala arabiska.
Vi söker dig som kan arbeta både individuellt och i grupp då vår kund har dubbelassistans viss tid av dygnet.
Vi söker personal till arbetsgruppen som kan arbeta: vaken natt/dag/kväll och helg.
Du som söker skall se detta som ett yrke du vill arbeta med på längre sikt.
Att du är ansvarsfull, empatisk och besitter social kompetens är en förutsättning som krävs för att arbeta med vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: therese@teamassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistans nr 5071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556681-3357), http://www.teamassistans.se Kontakt
Kundansvarig
Therese Fredriksson therese@teamassistans.se 031222055 Jobbnummer
9966461