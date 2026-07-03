Personliga Assistenter

Basimfar, Mahshid / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-07-03


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Basimfar, Mahshid i Malmö

vi söker för användare en personlig assistent till en kvinna med funktionsnedsättning. Vi är ett privat företag som följer Fremia kollektivavtal.
den här rollen innebär att du kommer att bistå henne med olika uppgifter i vardagen,under fritidsaktiviteter och i föreningslivet. Din arbetsplats kommer att vara där kunden befinner sig, vilken kan variera.
Där viktigt att påpeka att det här en deltidsanställd som innebär arbete under kvällar och helgdagar också.
om du är intresserad av denna tjänst,ser vi emot att höra mer om dina erfarenheter och färdigheter i personlig assistent uppdrag.
Tack för ditt intresse och vi ser fram emot att höra från dig snart.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: mahshid_basimfar@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Basimfar, Mahshid

Arbetsplats
Basimfar Mahshid

Kontakt
MAHSHID BASIMFAR
mahshid_basimfar@hotmail.com

Jobbnummer
9992476

Prenumerera på jobb från Basimfar, Mahshid

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Basimfar, Mahshid: