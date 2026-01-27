Personliga assistenter
Vi söker nu personliga assistenter till olika uppdrag på deltidstjänster, både i och utanför Norrköping samt i Söderköping.
I tjänsterna är arbetstiderna till stor del förlagd kväll och helg, i ena uppdraget ingår även jour i tjänsten.
Vi söker även assistenter som kan jobba vid behov och är intresserade av att jobba i sommar.
Som sökande ser vi lyhörda personer med hög arbetsmoral som vill göra sitt bästa för våra uppdragsgivare.
Körkort är meriterande men inte ett krav hos alla.
Som personlig assistent blir du anställd av Kolmårdens personliga assistans, läs gärna mer om oss :https://www.kolmardenspersonliga.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: rektytering@kolmardenspersonliga.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556918-1455), https://www.kolmardenspersonliga.se Arbetsplats
Kolmårdens personliga assistans HK Jobbnummer
9707189