Platschef - utvecklas och ta nästa steg med oss på Nordic Arena Service
Vill du ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att växa i rollen som platschef?
På Nordic Arena Service bygger vi inte bara anläggningar - vi bygger människor. Flera av våra mest erfarna platschefer idag började hos oss i en tidigare fas av sin karriär och har vuxit in i rollen över tid.
Nu söker vi dig som vill göra samma resa.
Nordic Arena Service är specialiserade på mark- och anläggningsprojekt inom idrottsmiljöer. Vi arbetar med allt från konstgräsplaner till löparbanor, sportgolv och inredning av sporthallar.
I många projekt är vi med hela vägen - från markarbeten till färdig idrottsanläggning. I praktiken innebär det att vi ibland bygger hela idrottsplatser, inte bara delar av dem.
Vi driver projekt över hela Sverige och verkar i en nisch där kvalitet, struktur och genomförande är avgörande.
Hos oss är beslutsvägarna korta, tempot högt och engagemanget stort. Du blir en del av ett team där alla är med och påverkar.
Om rollen
Som platschef hos oss arbetar du nära både produktion och projektledning. Du driver projekt tillsammans med erfarna kollegor och får successivt ett större helhetsansvar.
Rollen passar dig som redan idag har en ledande roll i produktion - exempelvis som arbetsledare eller i en liknande funktion - och vill utvecklas vidare.
Vi tror att du har
• Erfarenhet från bygg- eller anläggningsprojekt
• Arbetat i en ledande roll ute i produktion
• Förståelse för hur projekt planeras och drivs
Det är meriterande om du har kunskap inom:
• APD-planering
• Arbetsmiljö och arbetsberedningar
• Egna kontroller och dokumentation
• AB/ABT och AMA
Vad du får hos oss
• Möjlighet att växa in i rollen som platschef
• Tidigt ansvar i projekt - med stöd från erfarna kollegor
• Arbeta med hela idrottsanläggningar, inte bara en del av projektet
• En organisation där utveckling och initiativ värderas
Hos oss får du inte vänta på att få ta ansvar - du får möjligheten att ta det.
Erfarenhet från mark- och anläggning är meriterande.
Det viktigaste är din vilja att utvecklas och ta nästa steg.
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: job@nordicarenaservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef Stockholm".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Arena Service AB
(org.nr 559087-7766) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862611