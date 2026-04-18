Operations Manager / Förman till mjölkproduktion

Eriksson, Lars / Djuruppfödarjobb / Säter
2026-04-18


Vi söker en engagerad och ansvarstagande manager eller förman till vår mjölkproduktion. Tjänsten passar dig som vill ha en central roll i verksamheten och arbeta nära både ägare och personalgrupp. Hos oss är trivsel, djuromsorg och innovation grundläggande ledord i det dagliga arbetet.
Om gården
Gårdens drift består av en modern mjölkproduktion med automatiserad utfodring och mjölkning i robot för cirka 60 mjölkkor, inklusive tillhörande rekrytering. Verksamheten omfattar även växtodling för foderproduktion samt skogsbruk, vilket ger en varierad och helhetsinriktad lantbruksdrift med fokus på långsiktig hållbarhet och god djurvälfärd.

Om tjänsten
Som manager/förman ansvarar du för planering och utförande av den dagliga driften i mjölkproduktionen. Arbetet sker i nära samarbete med ägaren och personalgruppen, där du bidrar till struktur, tydlighet och en god arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering och genomförande av den dagliga driften
Journalföring och dokumentation
Avelsplanering
Djurhälsa och djurvälfärd
Samarbete och arbetsledning i personalgruppen

Kvalifikationer
Seminutbildning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:
Utbildning som husdjursagronom, lantmästare eller förmansutbildning
Erfarenhet av arbete med mjölkproduktion och/eller arbetsledning

Vi erbjuder
En modern och välskött mjölkproduktion
Kollektivavtal och goda arbetsvillkor
En trygg anställning med möjlighet till långsiktigt arbete
Nära samarbete med engagerad ägare och kollegor
En arbetsplats där både människor och djur står i fokus

Välkommen att söka en ansvarsfull och stimulerande tjänst inom mjölkproduktion.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Besök oss gärna på Facebook där vi heter Brostugan Lantbruk
E-post: brostugan@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Brostugan 1 (visa karta)
781 62  GUSTAFS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

