Ekonomiservice söker Ekonomer
Ansvarar för samverkan och digitalisering av system och tjänster som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan finns där människor finns. Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet jobbar ca 500 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Svenska kyrkans ekonomiservice söker nu Ekonomer
till Växjö, Umeå, Östersund och Göteborg
Vår verksamhet
Vi fortsätter växa och söker nu erfarna ekonomer till våra kontor i Växjö, Umeå, Östersund och Göteborg. Hos oss får du arbeta konsultativt i en bred ekonomroll och ett meningsfullt sammanhang. Du har en god redovisningsgrund och erfarenhet av att arbeta som ekonomiansvarig, controller eller liknande.
Svenska kyrkans ekonomiservice erbjuder ekonomistöd till församlingar, pastorat och stift i Svenska kyrkan, både i form av löpande hantering och kvalificerat stöd. Vi är organiserade i geografiska enheter och finns på nio olika orter runtom i landet. I rollen som ekonom arbetar du med församlingar, pastorat och stift i främst respektive närområde men även i andra delar av landet.
Vi befinner oss på en spännande förändringsresa där vi utvecklar både våra arbetssätt och samarbetet inom Ekonomiservice. Vi jobbar kontinuerligt med att förfina och digitalisera våra sätt att arbeta och står bland annat inför en uppdatering av vårt arbetssätt med införande av nya processer och nytt systemstöd.Publiceringsdatum2026-04-18Dina arbetsuppgifter
Som ekonom arbetar du med kvalificerade ekonomiuppgifter och fungerar som ett stöd i ekonomisk styrning och uppföljning. Det innebär arbete med bland annat:
budget, bokslut och redovisning
framtagande av rapporter, analyser och beslutsunderlag
projektarbete inom ekonomitjänsten
Du arbetar nära kyrkoherdar, ledning och andra kontaktpersoner i församlingar, pastorat och stift och föredrar även ekonomin för förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Relationen och kontakten med församlingarna är viktig. Även andra arbetsuppgifter med koppling till ekonomiprocesserna kan ingå i tjänsten, till exempel utvecklingsprojekt inom ekonomitjänsterna.
Du arbetar självständigt men har kollegor i liknande roll nära till hands att samarbeta med. I arbetsgrupperna är vi måna om att samarbeta, hjälpa varandra och tillsammans ansvara för helheten. Arbetet varierar i intensitet över månaden och året, vilket betyder att du behöver arbeta flexibelt och uppgiftsorienterat.
Våra församlingar, pastorat och stift uppskattar att vi är lokalt förankrade, samtidigt som vi utvecklar gemensamma arbetssätt till nytta för hela Svenska kyrkan.
Vi söker dig som
har ekonomexamen, gärna med inriktning mot redovisning eller controllerfunktion, eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
har flera års erfarenhet av arbete inom redovisning, budget, bokslut, årsbokslut och deklarationsarbete.
är van vid administrativa system och har god datorvana med ett modernt digitalt arbetssätt i förhållande till ekonomisystem.
är van att arbeta självständigt med bokslut, budget, avstämningar och ekonomisk analys.
har B-körkort.
Vi ser gärna att du har arbetat i en liknande roll med leverans av tjänster till externa aktörer eller kunder. Erfarenhet från affärssystemen Microsoft Dynamics och/eller Hypergene samt av byte av affärssystem är meriterande.
Du är en viktig medarbetare
Det är viktigt att du trivs hos oss och att vi trivs med dig. För en lyckad matchning ser vi att du är en flexibel, strukturerad och prestigelös person. Det är viktigt att du är bekväm i mötet med församlingar/pastorat och arbetar serviceinriktat. Du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga, är lösningsorienterad och har förståelse för den egna rollen i den större helheten. Du har kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för att identifiera och lösa problem. Att se möjligheter till förbättringar och trivas med att samarbeta är en förutsättning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande arbete där det finns stora möjligheter att utvecklas i och med organisationen. Arbetsmiljön är viktig för oss, vi värnar om en god gemenskap på arbetsplatsen och värdesätter ett hållbart arbetsliv med möjlighet till att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan. Vi har kollektivavtal, årsarbetstidsavtal, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt lunchförmån.
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Mer information
Välkommen att kontakta resp. enhetschef:
Niklas Renström, enhetschef ekonomiservice Norr/Umeå och Östersund:niklas.renstrom@svenskakyrkan.se
tfn 090-10 54 34
Armine Kirakossian, enhetschef ekonomiservice Väst 2/Göteborg:armine.kirakossian@svenskakyrkan.se
tfn 031-333 69 39
Helena Spjuth, enhetschef ekonomiservice Syd/Växjö:helena.spjuth@svenskakyrkan.se
tfn 0470-77 37 31
Fackliga företrädare,Siri Troili (Vision), Malin Andrén (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA).
På kyrkokansliet utför vi, till vissa tjänster (alltid inom IT), bakgrundskontroller i vår rekryteringsprocess för att skapa en så kvalitetssäkrad process som möjligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip här.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trossamfundet Svenska Kyrkan
(org.nr 252002-6135), https://www.svenskakyrkan.se/
Sysslomansgatan 4 (visa karta
)
751 70 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkokansliet, Avdelningen för gemensamma funktioner Kontakt
Karin Daudistel karin.daudistel@svenskakyrkan.se 018-169500
