Undersköterskor till vikariat med erfarenhet av demens och somatik
2026-04-18
Är du färdigutbildad undersköterska och intresserad av att ta ett vikariat på 3-6 månader? Nacka seniorcenter söker engagerade undersköterskor som vill säkerställa trygg och personcentrerad omsorg för våra kunder. Vi erbjuder en arbetsplats där du får använda din kompetens och utvecklas i din yrkesroll.
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter består av fyra boenden belägna i Finntorp, Ektorp, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo. Varje boende har både somatiska och demensinriktade avdelningar, sociala aktiviteter, dagverksamhet samt egna kök med måltider lagade från grunden. Läs mer om våra boenden här.
Som vikarie arbetar du utifrån kundernas individuella behov och ansvarar bland annat för omvårdnad, hygien, besvara larm samt dokumentation. Arbetstider förekommer dag, kväll, helg (07.00-21.00) samt natt (21.00-07.00).
Krav för tjänsten
Yrkesbevis eller fullständiga betyg som undersköterska
Erfarenhet av äldreomsorg
Dokumentations vana
Fyllt 18 år
Erfarenhet och kunskap inom:
Tidigare delegering för sond, insulin och läkemedel
Att göra självständiga omvårdnadsbedömningar
Demenssjukdomar och bemötande
Mycket god svenska i tal och skrift
Är det du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkeskompetens, tar ansvar och är van att arbetar självständigt. Du har god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande och förmåga att möta kunder med empati, lyhördhet och respekt. Arbetet innebär lyft och förflyttningar, vilket kräver god fysisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som vikarie är du anställd av Stab kompetensförsörjning inom Nacka kommun, som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Som vikarie kommer du arbeta på en eller flera av våra verksamheter beroende på hur mycket du vill arbeta i sommar.
Utdrag från Polisens belastningsregister
För den här tjänsten behöver du beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister, blankett Arbete i hemmet med äldre och personen med funktionsnedsättning. Den beställer du enklast här och begär ut den digitalt så kan du uppvisa den vid intervjutillfället.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och ber dig istället svara på urvalsfrågorna i samband med din ansökan. Bedömningen görs utifrån ditt CV och de frågor du besvarar i ansökan. Urval sker löpande och processen inkluderar gruppintervju och referenser.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.
