Vi söker lärare på el- och energiprogrammet till Drottning Blankas Gymnasie
Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka startades 1996 (Hurra vi fyller 30 år!) och erbjuder ett stort urval av yrkes- och högskoleförberedande utbildningar. Skolan befinner sig just nu i en spännande utvecklingsfas där vi både blir fler elever och medarbetare. Hösten 2026 blir vi uppskattningsvis 500 elever och 50 medarbetare. Vi söker nu lärare på el- och energiprogrammet, vilket är ett nytt program i vår portfölj i och med att Praktiska Gymnasiet i Kungsbacka blir en del av oss.
Yrkeslärare inom el- och energiprogrammet med inriktning elteknik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% för undervisning inom el- och energiprogrammet.
En central del av ditt uppdrag är att tillsammans med skolans andra yrkeslärare på skolan vara bryggan mellan skolan och näringslivet. Du samverkar med branschen för att säkra relevansen i vår utbildning och stöttar våra elever under deras praktik. Publiceringsdatum2026-04-18Profil
I första hand söker vi dig som är utbildad yrkeslärare, alternativt har erfarenhet inom elbranschen. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Du är skicklig på att knyta samman teori med praktisk förståelse, och kan enkelt förklara hur de hänger ihop i yrkesvardagen.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka låter vi elever ansöka om praktik utomlands. Våren 2026 reser elever och lärare till Portugal. Inom Drottning Blankas Gymnasieskolor finns ett stort närverk mellan lärare där allt från lektionsupplägg till sambedömning diskuteras.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde är den 10 augusti eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsterna, kontakta gärna rektor Stefan Lindh på 0701504462 eller mailadress stefan.lindh@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
434 30 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Stefan Lindh stefan.lindh@dbgy.se
