Vi söker en behandlingspedagog till ständig natt
2026-04-18
Publiceringsdatum2026-04-18Dina arbetsuppgifter
Hos SiS arbetar vi för att skapa förändring där den behövs som mest. Som behandlingspedagog får du möjlighet att vara en del av något större - en livsviktig insats för utsatta människor. På Rällsögården är vi mitt i en spännande förändringsresa. Vi växer och stärker vår verksamhet och söker nu engagerade medarbetare som vill vara en del av den resan.
Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare. Tillsammans ansvarar ni för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner. Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare.
För dig som vill göra skillnad är detta mer än ett jobb. Det är en chans att möta utsatta människor där de befinner sig. Arbetet är utmanande, men också fyllt av mening, variation och stunder som ger energi.
Arbetstiden är under nattetid enligt schema.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.Kvalifikationer
För oss är dina personliga egenskaper avgörande. Du har en stark, positiv människosyn och en genuin vilja att stötta människor i utsatta situationer. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet hos klienterna. Du bygger lätt relationer, både med klienterna och med dina kollegor. Ditt lugn och din förmåga att samarbeta gör att du både stärker teamet och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS.
Utbildning inom vård och omsorg.
Erfarenhet av arbete inom SiS.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 94 % och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via vårt rekryteringssystem senast 10 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122951". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Rällsögården 106 (visa karta
)
714 93 KOPPARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Therese Rydberg Mattsson therese.rydbergmattsson@stat-inst.se Jobbnummer
9862595