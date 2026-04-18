Socionom sökes till stöd- och boendeverksamhet (100% tillsvidare)
(Ja, vi vet... alla söker socionomer. Men vi vågar ändå säga att vi är ett av de roligare alternativen.)
Har du socionomexamen (eller likvärdig såsom psykolog eller beteendevetenskap med inriktning socialt arbete), B-körkort och en personlighet som både inger trygghet och sprider energi? Då kan du vara precis den kollega vi letar efter!
Vi är ett engagerat team inom stöd- och boendeverksamhet som nu söker en ny kollega för en tillsvidaretjänst på heltid. Hos oss får du arbeta nära människor i olika livssituationer i en vardag som är både meningsfull, varierad och ibland oförutsägbar.Publiceringsdatum2026-04-18Om tjänsten
Som socionom hos oss kommer du att:
Arbeta med stödinsatser i öppenvård och boende samt familjebehandling
Möta människor i olika livssituationer, ingen dag är den andra lik
Planera, genomföra och följa upp insatser
Arbeta uppsökande och i fält samt familjebehandling och utredning
Samarbeta tätt med kollegor och andra aktörer
Tjänsten är på heltid (100%) och arbete på kvällar och helger kan förekomma.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen (eller likvärdig såsom psykolog eller beteendevetenskap med inriktning socialt arbete)
B-körkort
Steg 1 (KBT eller motsvarande)
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Meriterande:
Erfarenhet av uppsökande verksamhet
Erfarenhet av fältarbete
Tidigare arbete inom socialt arbete, öppenvård eller liknande
Vem är du?
Vi tror att du:
Är trygg, stabil och har ett gott bemötande
Är flexibel och lösningsfokuserad
Har lätt för att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
Kan ta ansvar, men också bjuda på dig själv när situationen tillåter
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du:
Ett engagerat team som stöttar varandra i både med- och motgång
En arbetsplats där humor och allvar får plats sida vid sida
Ett varierat arbete där du gör verklig skillnad varje dag
Möjlighet att utvecklas och påverka din yrkesroll
Om du läste hela annonsen och tänkte "det här kanske är jag"... då är det förmodligen det. Sök!
Om Kurera Omsorg
Kurera Omsorg är ett ungt och modernt omsorgsföretag med tre verksamhetsgrenar: Personlig Assistans, Individ- och familj samt Rusta och Matcha. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, och vi har även kontor i Västervik, Göteborg och Stockholm.
Att vi arbetar i tre olika grenar ger oss fina synergieffekter. Alla våra medarbetare jobbar med socialt arbete, men ur olika vinklar och med olika bakgrunder. Just den mixen gör oss både starkare och mer nytänkande.
För oss är våra medarbetare allt. Utan engagerade, kreativa och hjärtliga kollegor är vi ingenting. Därför tar vi varje rekrytering på största allvar och vill finnas där för vår personal under hela anställningen - med ärliga samtal, närvaro och ett genuint intresse för att alla ska trivas och utvecklas. När våra medarbetare mår bra, mår också våra kunder bra.
Kurera Omsorg kan dessutom erbjuda sociala lösningar som många andra omsorgsföretag har svårare att genomföra. Vi arbetar till exempel med familjehemsplaceringar med personlig assistans, och vi skapar praktik- och jobbmöjligheter för placerade ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns både specialkompetens och en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna.
Vi strävar alltid efter att arbeta med engagemang, ansvar, nytänkande och glädje. Vi vill göra skillnad på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122949".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kurera Assistans AB
(org.nr 556888-0115)
Hannebergsgatan 24 (visa karta
)
171 68 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kurera Omsorg Kontakt
Magnus Kjellén magnus@kureraomsorg.se
9862593