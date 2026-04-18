Amanuens i industriell organisation
Om jobbet
Amanuensen ska framför allt biträda kursansvarig lärare i undervisningen i de kurser i organisation och ledarskap som ges av PIE. Medverkan i andra kurser inom managementområdet kan också bli aktuellt. Arbetsuppgifterna består i huvudsak i rätta inlämningsuppgifter, leda seminarier samt bidra i övriga kursadministrativa uppgifter.
Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Vi söker dig med intresse för ledarskap och organisation. En lämplig bakgrund är I-programmet, alla med ett genuint intresse uppmanas söka, oavsett årskurs
Din arbetsplats
Projekt, Innovationer och Entreprenörskap (PIE) är en avdelning som bedriver forskning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom projektledning, innovation och entreprenörskap. Vår undervisning möter aktuella samhällsutmaningar och våra kurser utvecklas ständigt. Vi stimulerar våra studenter till kreativitet och reflektion genom innovativ undervisning. PIE utvecklar tvärvetenskapliga- och gränsöverskridande samarbeten. Vi är en viktig kompetensresurs och ett kunskapsnav i samhällets alla delar - inom näringslivet, den offentliga sektorn och i civilsamhället och dess organisationer. Genom att kombinera tvärdisciplinära och tvärvetenskapliga perspektiv i forskning och i utbildning, bidrar vi med ny kunskap och innovation som möter samhällets utmaningar. Samhällsomvandling och hållbarhetsperspektiv är två viktiga frågor som vi satsar på att integrera i vårt arbete och i detta ser vi digitalisering som ett viktigt hjälpmedel.
Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-anstallningsvillkor/Delade%20dokument/Avtal/Avtal%20Amanuens%202022.pdf.
Anställningen är timavlönad.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-18Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 4 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122952". Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Linköpings universitet (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Caroline Löfqvist caroline.lofqvist@liu.se Jobbnummer
9862596