Personlig Servicetekniker
2026-04-16
Vi söker nu en Personlig Servicetekniker till vårt team i Tranås, jobbar du som fordonstekniker eller har du fordonsteknisk utbildning med bilar så kan det vara dig vi söker. Vi värdesätter din potential och viljan att utvecklas med oss.Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Skobes Bil är ett familjeföretag som grundades 1876 och ägs och drivs idag av femte generationen. Skobes är auktoriserade återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Maxus och JAC och finns idag på 11 orter, vi är ca 250 anställda och omsätter ca 1,9 miljarder kronor.
Vi vill erbjuda kunden ett "Komplett Bilnyttjande", dvs allt från bilförsäljning, verkstad, bildelar, bilvård, Tanka, Tvätta, finansiering, försäkring etc. under samma tak, och det vill vi göra på vårt sätt - personligt hela vägen.
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter.
Som personbilstekniker utför och diagnostiserar du service och reparationer på Volvo, Renault och Dacia och men även andra märken och personbilar kan förekomma då vi är anslutna till allbilsverkstadskonceptet. Teknikutvecklingen går fort och hybrid- och eldrift blir allt vanligare. Genom ditt engagerade och yrkesmässiga förhållningssätt får du alltid kunden att känna sig professionellt bemött. Du ansvarar för hela processen: från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning samt för återkoppling till kunden. Du får en egen telefon och dator och ansvarar själv för din planering, med stöd från verkstadscoachen vid behov.
Vi tror att du har ett tekniskt bilintresse och trivs bra med att arbeta direkt ut mot kund. Du har fordonsteknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, erfarenhet från bilglasaffären är meriterande. Det viktigaste för oss är dock att du är en person är lösningsorienterad, social och är intresserad av att lära sig nya saker. Du är driven och intresserad av människor.
Du behärskar god svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Skobes Bil i Tranås.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Martin Rithell på e-post martin.rithell@skobes.se
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skobes Bil AB
573 31 TRANÅS
Servicemarknadschef
Martin Rithell martin.rithell@skobes.se Jobbnummer 9859509
9859509