Personlig Servicetekniker
Tage Rejmes Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Lindesberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Lindesberg
2025-11-17
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tage Rejmes Bil AB i Lindesberg
, Hallsberg
, Askersund
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Som Personlig servicetekniker hos Rejmes arbetar du med några av bilvärldens mest avancerade modeller. Ett exempel är dagens Volvobilar som är laddade med teknik. I en ny Volvobil finns det över 100 styrenheter som kommunicerar i olika nätverk. Den snabba utvecklingen gör att vi satsar på utveckling för våra tekniker genom utbildningar och onlinekurser.
Om jobbet
Som Personlig servicetekniker planerar du själv din dag och har direktkontakt med dina kunder. Du möter upp när de besöker verkstaden och hjälper dem med varje steg i processen. Från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen och slutligen betalning.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande
Har B-körkort
Skriver och pratar svenska
Om dig
Är strukturerad och gillar att leverera kvalitet och resultat
Har initiativförmåga och uppskattar eget ansvar
Är en lagspelare som har lätt för att kommunicera
Är du dessutom serviceinriktad, glad och social så kommer du att passa in bra hos oss. Det viktigaste för oss är att du har initiativförmåga och gillar att leverera kvalitet och resultat, att du är driven och vill utveckla dig mer inom yrket.
Välkommen med din ansökan!
Koncernen Tage Rejmes Bil AB grundades 1958 och är idag ett av Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag. Företaget är auktoriserad återförsäljare för Volvo, Polestar, Renault och Dacia personbilar, lätta transportbilar.
Tage Rejmes i Örebro Bil AB ingår som helägt dotterbolag i koncernen Tage Rejmes Bil AB. Företaget säljer Volvo, Polestar, Renault och Dacia person- och transportbilar, bedriver leasing, skadecenter, serviceverksamhet samt försäljning av reservdelar, tillbehör och drivmedel. Dessutom driver vi Hertz biluthyrning. Företaget har ca 160 anställda och finns representerat i Örebro, Askersund, Hallsberg , Lindesberg och Kristinehamn
Minst fordonsteknisk utbildning Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tage Rejmes Bil AB
(org.nr 556436-5913) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9609004