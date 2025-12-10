Personlig assistent, vikarie
Kooperativet Omtanken Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Torsby
2025-12-10
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika

Kooperativet Omtanken ek. för. erbjuder personlig assistans (enligt LSS), till vuxna personer med funktionsnedsättning, boende i Torsby kommun, Värmland.
Att arbeta som personlig assistent hos oss innebär att stödja/hjälpa personen i dennes hem och vid aktiviteter utanför hemmet.
Arbetsuppgifter kan vara personlig omvårdnad och förekommande göromål i hemmet.
Arbetstider: dagtid och kvällstid.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du måste vara omtänksam, lyhörd och tycka om att arbeta och fungera bra tillsammans med andra människor.
Du ska även ha en personlig mognad och förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med kollegor och anhöriga.
Du har en positiv människosyn och kan skapa och bibehålla professionella relationer. Du har en god initiativförmåga och är flexibel.
Du är uppmärksam och noggrann. Du tycker om att hjälpa andra.
Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, annan yrkeserfarenhet inom vård och omsorg och/eller har en vårdutbildning.
Referenser krävs och ska bifogas i ansökan.
Kooperativet Omtanken ek. för. har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet med personlig assistans.
Kollektivavtal, Fremia-Kommunal.
Varmt välkommen med din ansökan som inkluderar referenser och ett personligt brev! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@omtanken.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20251210 vikarie". Arbetsgivare Kooperativet Omtanken Ekonomisk Fören
685 33 TORSBY Arbetsplats
Kooperativet Omtanken Ek Fören Kontakt
Britt-Marie Carlsson info@omtanken.nu 056071260, 0706709750 Jobbnummer
9637838