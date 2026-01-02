Personlig assistent varannan helg - 25%
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-01-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Uppsala
, Enköping
, Upplands Väsby
, Täby
, Solna
eller i hela Sverige
Personlig assistent 25 % till kvinna i Storvreta
Jag är en glad och aktiv kvinna på 30 år som bor i Storvreta, med goda kommunikationer hit via Upptåget och buss. Nu söker jag en personlig assistent som kan arbeta två 10-timmarspass varannan helg, lördag och söndag.
Om mig:
Jag går på daglig verksamhet måndag-fredag och på fritiden tycker jag om att träna, gå ut med hunden, lyssna på musik, sjunga och hitta på olika aktiviteter. På sommaren badar jag gärna.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Du arbetar 10-timmarspass och hjälper mig med grundläggande behov, matlagning, städ, tvätt och tillsyn. Det är viktigt att vi kan ha roligt tillsammans och hitta på aktiviteter.
Vi söker dig som:
Inte är allergisk eller rädd för hund
Är simkunnig
Talar och förstår svenska väl
Är lyhörd för mina behov och kan ta egna initiativ
Rekrytering sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se Arbetsplats
Assistansakuten Jobbnummer
9667351