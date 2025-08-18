Personlig assistent, Trelleborg
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB
2025-08-18
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Aktiv kille på 12 år utökar sitt team!
Vi söker dig som är glad och lösningsfokuserad och ser möjligheter i stället för hinder till en kille som bor tillsammans med sin familj och sin egna hund i Trelleborg.
Du bör va vid god fysisk form då man oftast är iväg hela dagar på olika typer av utflykter, mycket kollektivt åkande samt promenader med hans hund, cyklande, bad och mycket annat skoj.
Utåtagerande beteende förekommer så det är viktigt man klarar av att hantera sådana situationer.
Kunskap och erfarenhet av AUTISM, ADHD och IF är önskvärt men inget krav.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett deltidsjobb.
Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9463805