Personlig assistent (timanställning)

Jag är en rullstolsburen kille i 30-års åldern som bor i Lund.
Jag söker nu dig som vill jobba extra vid behov som personlig assistent hos mig. Min assistans är under hela dygnet och det ingår 6 timmars jour/natt. Du ska ha möjlighet att kunna jobba samtliga pass under dygnet alla veckans dagar. Dina arbetsuppgifter
Jag behöver praktisk personlig hjälp med allt ifrån att sköta hem och hushåll, personlig hygien till hjälp på jobbet och vid fritidsaktiviteter. Då jag åker egen bil till arbetet och fritidsaktiviteter måste du ha körkort. Tyngre lyft kan förekomma så det är bra om du har lite styrka i armarna. Mina fritidsintressen är träning på gym, ridning, spela tv-spel och laga god mat. Det är positivt om du som söker delar mina intressen och kan laga mat samt inte är rädd för hästar.Kvalifikationer
Jag ser gärna sökanden i min egen ålder. Du behöver vara lyhörd för mina behov, uppmärksam, känna ansvar och kunna ta till dig nya arbetssätt snabbt. Bor du i Lund med omnejd är det en fördel eftersom jag ibland behöver någon som kan ställa upp med kort varsel.
Den jag söker bör ha arbetslivserfarenhet.
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
