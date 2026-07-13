Personlig assistent till Torvalla
Östersunds Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-07-13
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad varje dag?
Nu söker vi en personlig assistent till en glad pojke. Du blir en viktig del av hans vardag och stöttar honom i lek, aktiviteter och utveckling, samtidigt som du bidrar till trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag.
En stor del av arbetet sker i förskolemiljö. Han tycker om att vara ute och leka, gunga, hoppa studsmatta och åka pulka på vintern. Han är också mycket intresserad av bilar och andra fordon.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda dagtid mellan kl. 09.00-16.00 samt varannan lördag 10.00-18.00. Arbetstiderna kan komma att variera utifrån medborgarens behov.
Tjänsten omfattar 91,22%. Du har rätt att arbeta upp till heltid inom andra delar inom Sektor funktionshinder utifrån verksamhetens behov och i dialog med dig som medarbetare. Provanställning kan komma att tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som personlig assistent arbetar du nära ett barn med funktionsnedsättning och ger individuellt anpassat stöd utifrån barnets behov, förutsättningar och situation. Rollen innebär ett självständigt arbete där du samtidigt samarbetar nära med andra viktiga aktörer runt barnet.
En stor del av arbetstiden är förlagd till förskolan, där du stöttar barnet i såväl vardagliga rutiner som lek, lärande och sociala aktiviteter. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat personlig omvårdnad, såsom hjälp med personlig hygien, sondmatning och hantering av syrgas, samt stöd vid förflyttningar och deltagande i olika aktiviteter.
I uppdraget samarbetar du med förskolans personal, barnhabiliteringen och barnets vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling, delaktighet och välmående. Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar exempelvis lyft och förflyttningar i och ur barnvagn samt andra hjälpmedel. Därför är det viktigt att du har en god fysisk förmåga. Dokumentation är en viktig del av vårt arbete som vi enligt lag är skyldiga att utföra. Vi ser därför att du har god datorvana och förmåga att uttrycka dig väl i skrift.
Vanliga arbetsuppgifter
Stöttning och vägledning i vardagen
Medverka vid olika aktiviteter tillsammans
Personlig omvårdnad
Samverka med vårdnadshavare, förskola och andra viktiga personer i barnets nätverk
Dokumentation
Din kompetensPubliceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Gymnasial utbildning. Gärna med tydlig inriktning mot vård, socialt arbete eller pedagogik
God fysisk förmåga som möjliggör tunga lyft och aktivt deltagande i olika aktiviteter
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med barn
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning
Erfarenhet av vård och omsorgsarbete
Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk verksamhet
God datorvana
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är lyhörd och har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och perspektiv. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vi ser att du arbetar professionellt, följer fattade beslut, riktlinjer och rutiner samt tar emot synpunkter och feedback på ett konstruktivt sätt. Du samarbetar väl med andra, bygger förtroendefulla relationer och kommunicerar tydligt och respektfullt med såväl barn som vårdnadshavare, kollegor och andra. Rollen kräver att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du är tydlig i din kommunikation, säkerställer att information når fram och följer upp vid behov.Övrig information
Inför eventuell anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Du får mer information om detta om vi bedömer att du är aktuell.
En hälsning från din blivande chef
Välkommen till personlig assistans i Östersunds kommun. Hos oss står medborgaren alltid i centrum. Vi värdesätter den professionella assistentrollen och de personliga insatser som ger guldkant i vardagen. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull vardag för medborgaren och en arbetsplats där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Jag hoppas att du vill bli en del av oss och önskar dig varmt välkommen!
Vänligen, Simon Rödén
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts. Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 60 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Samordnare
Åsa Ramsell asa.ramsell@ostersund.se +4663144481 Jobbnummer
10001009