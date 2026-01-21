Personlig assistent till Sölvesborg
2026-01-21
Vi söker en engagerad personlig assistent till en av våra kunder i Sölvesborg- En kvinna i 50 års åldern som sen några år tillbaka är amputerad. Ditt jobb blir att stötta kunden i hennes vardag med personlig omvårdnad samt allt vardagligt som tillhör hemmet och kundens arbete. Du arbetar till största del i kundens hem, men din formella arbetsplats är alltid där kunden befinner sig. Vår kund trivs bäst med kvinnliga assistenter med livserfarenheter.Publiceringsdatum2026-01-21Profil
Det viktigaste för oss här på NOA är att matchningen mellan kund och assistent blir rätt. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet, vilja och intresse för assistans yrket när vi rekryterar. Personliga egenskaper vi värderar högt är arbetsmoral, lyhördhet och omtanke. Att kunna ta egna initiativ men ändå respektera kundens vilja och behov är minst lika viktigt.
För att vara aktuell för denna tjänst är du en person som trivs med att arbeta i en lugn och ordningsam tillvaro. Du är lyhörd för vår kunds behov och respekterar att hon själv styr sin vardag, samtidigt som du finns i närheten och stöttar vid behov. B-körkort för manuell samt automat. Vi vill erbjuda dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Vi lägger stor vikt på att ta hand om dig och erbjuder friskvårds bidrag och löpande utbildningar som krävs för ditt uppdrag som exempelvis hjärt- och lungräddning, brandskydd m.m. För oss är det viktigt att du som assistent trivs och känner dig trygg, därför tillämpar vi kollektivavtal som skapar förutsättning för en god arbetsmiljö. Vi är även måna om ett positivt klimat, att ha roligt och skratta tillsammans. Vi tror nämligen att även detta är en viktig framgångsfaktor.
Ovanpå allt detta sker trevliga sammankomster för både assistenter och kunder.
Anställningsvillkor Anställningsform: Så länge uppdraget varar.
Tjänstgöringsgrad: 58%
Arbetstiderna är förlagda 6-19 vardagar samt 9-19 helger, lov och semester. Helgpass var tredje vecka.
Tillträde: Omgående.
Anställningen omfattas av kollektivavtal.
Innan anställningen påbörjas ska du ha uppvisat giltiga utdrag från belastningsregistret. Samt arbetstillstånd i Sverige.
Om oss:
NOA Personlig Assistans är en assistansanordnare som levererar det där lilla extra. Vi värnar om matchningen mellan assistent och kund med syfte att kunna erbjuda den bästa assistansen. Precis som oss människor är assistansen föränderlig därför måste vi även förändra för att förbättra. Vi tar tillvara på kunder och assistenter genom närheten, tillgängligheten och gemenskapen som präglar NOA. Företaget grundades 2005 av Jerry och Eva Håkansson och har kunder i Blekinge, Småland och Skåne. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
