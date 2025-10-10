Personlig assistent till Sollentuna
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2025-10-10
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Assistans AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent i Sollentuna? Just nu söker vi på IGS Assistans en personlig assistent omgående till en 18-årig tjej bosatt i Sollentuna.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande, lyhörd, flexibel, självgående, lekfull och har stort tålamod. Har du ett stort hjärta fyllt med empati, men också förmågan att agera rationellt när det behövs? Då är du rätt person för denna tjänst! Kombinationen av värme och professionalism är nyckeln till att göra skillnad. Flytande svenska är ett krav för denna tjänst, och det är viktigt att du är snus- och rökfri.
Om kunden:
Kunden är en 18-årig tjej som bor i Sollentuna, nära en pendeltågsstation. Hon har ingen egen förflyttningsförmåga och behöver stöd i alla delar av sin vardag, inklusive blöjbyten, matning via PEG, och motorisk träning. Hjälpmedel som ståskal, pandastol och korsett används i hennes dagliga omsorg. Hon kommunicerar inte verbalt, men med tiden kan du lära dig att tolka hennes behov.
Om arbetet:
Ditt arbete handlar om att bidra till ett värdigt liv för kunden och att öka hennes livskvalitet, samtidigt som vi strävar efter att förhindra försämringar i hennes hälsa.
Anställningen inleds som timanställning/behovsanställning sedan går du på introduktion med en ordinarie assistent. Arbetstiderna varierar och är fördelade på dagpass (07:00-14:00), kvällspass (14:00-21:00) samt helgpass (07:00-19:00).
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om arbetsgivaren:
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter. Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra. Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-medfunktionsnedsattning/
Om ansökan: Skicka både CV och personligt brev via mejl eller via vår hemsida. Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Timlön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns. Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOLLENTUNA". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
191 49 SOLLENTUNA Jobbnummer
9550853