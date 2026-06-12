Personlig assistent till Södra Visby
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-12
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans Aktiebolag i Gotland
, Stockholm
, Lidingö
, Solna
, Mjölby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är ansvarsfull och trygg i dig själv och har lätt att följa instruktioner. Assistansuppdraget handlar om att hjälpa kunden med det hen inte kan på grund av sitt rörelsehinder och kommer att arbeta nära personen, i hens dagliga liv både i kundens hem och på kundens arbete eller vid andra aktiviteter. Din arbetsplats är där kunden befinner sig, vanligtvis utgår man från kundens hem i södra Visby. I kundens hem finns pälsdjur så det är viktigt att du inte är allergisk.
Arbetsuppgifterna består bland annat av handräckning, hjälp vid förflyttningar och att assistera vid olika vardagssysslor. Vi söker någon som kan vara lågmäld och kan anpassa sitt arbetssätt i olika situationer. Du ska varar rök- och vejpfri, och behärska svenska obehindrat. Inga förkunskaper om personlig assistans behövs och inget krav på körkort.
Hos Särnmark får du alltid introduktion hos kunden, samt tillgång till Särnmarks internutbildning om rollen som personlig assistent.
Vi söker en personlig assistent som kan arbeta på schemarad ca 1-2 dygn per vecka. Vi tar även emot intresseanmälningar från dig som vill arbeta som vikarie.
Arbetspassen är dygnspass med väntetid. Det finns tillgång till ett assistentrum vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: zofia.blomberg@sarnmark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121081". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
Österväg 12 (visa karta
)
621 45 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Zofia Blomberg zofia.blomberg@sarnmark.se Jobbnummer
9961307