Personlig assistent till Poolteamet
Kungsbacka Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2025-09-12
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Som personlig assistent i Poolteamet kommer du arbeta både vardagar och var tredje helg.
Du får du ett roligt och varierande arbete där du får använda din förmåga att möta människor i olika situationer.
"Det känns bra i magen efter ett arbetspass. Jag är nöjd med mig själv och känner att jag gjort något bra för någon annan."
Rollen som personlig assistent hos oss i Poolteamet
Poolteamet är till för att täcka korttidsvakanser hos ordinarie personal och därför kommer du få utbildning och inskolning hos samtliga av våra brukare. Det kan vara allt ifrån dagliga rutiner med dusch och toalettbesök, till att komma iväg på dagliga aktiviteter och annat som sker i, och utanför hemmet. Det innebär även att du behöver trivas i ett flexibelt arbete då ingen dag är den andra lik och du är sällan är hos en och samma brukare flera dagar i rad. Du kommer arbeta vardagar och var tredje helg.
För att trivas och utvecklas erbjuder vi regelbunden handledning och stöttning från kollegor, metodutvecklare samt enhetschef. Det finns stora möjligheter att tänka nytt kring det som rör dig och dina kollegor i ert arbete.Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- har B-körkort och tillgång till egen bil
Det är meriterande:
- om du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent
- om du har kunskap och erfarenhet inom individuellt målarbete
- om du har vana av dokumentation enligt gällande lagstiftning https://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/personligt-stod/personlig-assistans/jobba-som-personlig-assistent?mark=Jobba+som+personlig+assistenthttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Arbetstiderna är varierande från dag- och kvällspass till sovjour och där vi arbetar 37 timmars arbetsvecka. Observera att du även kommer arbeta var tredje helg.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 5 oktober. Urval och intervjuer kan förekomma löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Rekryteringscenter rekrytering@kungsbacka.se Jobbnummer
9505645