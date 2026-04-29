Personlig assistent till nytt ärende
2026-04-29
Vill du göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Som personlig assistent får du ett meningsfullt uppdrag där ditt bemötande, din lyhördhet och din professionalism bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för den assistansberättigade. Hos oss är du en viktig del i ett sammanhang där varje insats räknas - varje dag.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som personlig assistent arbetar du nära en ung individ med stort fokus på den enskildes behov, önskemål och självbestämmande. Uppdraget innebär att ge stöd i vardagen på den assistansberättigades villkor och skapa förutsättningar för ett så självständigt och värdigt liv som möjligt.
I arbetet ingår bland annat omvårdnad och stöd i den personliga hygienen samt att utföra arbetsuppgifter kopplade till medicinhantering och sondmatning utifrån gällande delegeringar. Du dokumenterar löpande i det dagliga arbetet och har en tydlig och respektfull kommunikation med anhöriga, kollegor och övriga professioner runt brukaren.
Arbetet är både ansvarsfullt och varierat, och du behöver kunna anpassa dig efter brukarens dagsform och situation. Arbetstiderna kan vara förlagda till dag och kväll.Kvalifikationer
Du som söker har en fullständig gymnasieutbildning från omvårdnadsprogrammet. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska och har god datorvana, vilket gör att du kan dokumentera och kommunicera på ett professionellt och strukturerat sätt. Du har förmågan att ta och inneha medicin och sond-delegering från ansvarig sjuksköterska.
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande kompetenser enligt och att de märks i ditt sätt att arbeta:
Initiativtagande - Du tar ansvar och egna initiativ i vardagen och säkerställer att stödet ges på ett tryggt och korrekt sätt.
Samarbete - Du arbetar väl tillsammans med andra och bidrar till ett respektfullt och professionellt samarbetsklimat. Du lyssnar in, delar med dig av information och bidrar till att samarbetet fungerar smidigt med kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper kring brukaren.
Flexibilitet - Du har förmåga att anpassa dig när förutsättningar förändras.
Integritet - Du agerar med hög etisk medvetenhet och respekt för den enskilda individens privatliv och självbestämmande. Du hanterar känslig information varsamt och fattar beslut som präglas av omdöme, hänsyn och professionalitet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad i vardagen för en annan människa. Hos oss får du introduktion i uppdraget och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Som medarbetare erbjuds du de förmåner som gäller enligt kommunens avtal, såsom trygga anställningsvillkor, semester, friskvårdsbidrag och en arbetsmiljö där människan står i centrum.
Övrig information
Inför eventuell anställning krävs uppvisande av belastningsregister för arbete mot barn, referenstagning och andra kontroller komma att genomföras i enlighet med gällande riktlinjer. Redan under ansökningstiden görs ett urval och du blir kontaktad om du går vidare i processen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen
från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi en trygg och värdig vardag för dem vi är till för.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Socialförvaltningen, Stöd och service (SO) Kontakt
Camilla Ruthström camilla.ruthstrom@halmstad.se +46721452683
9883793