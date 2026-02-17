Personlig assistent till man i Trelleborg
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg
2026-02-17
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Trelleborg
, Malmö
, Staffanstorp
, Burlöv
, Lund
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Furuboda assistans söker engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter till en äldre man boende i Trelleborg. Erfarenhet av arbete inom vård/omsorg är ett krav då omsorgsarbetet har rutiner som noga ska följas. Kunden har diabetes. För kännedom : katt finns i hemmet. Personkemin är viktig, att det ska kännas bra både för kunden och för dig som assistent.
Vi söker just nu timvikarier/sommarvikarier. Flexibilitet kring arbetstider är ett måste då passen är både dagtid /kvällstid/vaken natt och helger. Viss dubbelbemanning finns.Publiceringsdatum2026-02-17Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
Enhetschef
Marlena Kalita-Rosdahl marlena.kalita-rosdahl@furuboda.se Jobbnummer
9746602