Personlig assistent till man i Salem
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Salem Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Salem
2026-08-06
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Salem
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige
Jag har ett fantastiskt team av assistenter, men vi behöver förstärkning för att alla ska kunna arbeta så avslappnat som möjligt. Kanske är det dig vi söker?
Om mig: Jag är en 59-årig man som bor med min fru i ett radhus i Salem. På grund av ALS kommunicerar jag med en ögonstyrd dator och använder respirator.
Om dig: Jag söker pigga och glada assistenter med erfarenhet av andningshjälpmedel och kvalificerad omvårdnad. Du bör vara öppen för att utbilda dig i hur man sköter en trakeostomi och ha erfarenhet av kateter och sondmat. Det är ett plus om du behärskar svenska i tal och skrift.
Omfattning: Till en början kommer din anställning att vara timbaserad för extra vid behov, eftersom utbildning krävs för att bli min personliga assistent. Jag har dubbelbemanning dygnet runt med vaken natt.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
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Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
144 33 SALEM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10024376