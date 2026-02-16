Personlig assistent till man i centrala Jönköping
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
Vår uppdragsgivare är en sportintresserad man som bor i en lägenhet i centrala Jönköping. Vi söker nu en man eller kvinna som är social, aktiv och delar uppdragsgivarens sportintresse. Låter det som en bra beskrivning av dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan för att göra skillnad för vår uppdragsgivare varje dag. Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vår uppdragsgivare är en man som är har ett sportintresse, där han gillar att både prata och titta på sport. Din arbetsplats kommer vara där vår uppdragsgivare befinner sig, både i hemmet och ute på olika aktiviteter. Mannen är fullt kommunikativ och styr sig egen assistans. Han lever ett socialt liv och träffar gärna vänner eller tar en fika på stan. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, hushållssysslor, matlagning, förflyttningar (du bör ha god fysik) samt assistera vid träning och bad.
Vad krävs
Vi söker dig som är glad, social samt har ett sportintresse. Du behöver vara initiativtagande och får gärna komma med egna idéer i arbetet samt vara motiverande. Önskvärt är om du har erfarenhet av yrket personlig assistent med erfarenhet utav omvårdnad. Störst vikt kommer dock läggas vid dina personliga egenskaper samt att du och vår uppdragsgivare har en bra kemi där ni trivs i varandras sällskap.
Det krävs goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift. Du kan heller inte vara allergisk emot klor då man badar med uppdragsgivaren.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Timvikarie som kan jobba vid behov
• Arbetstider som förekommer är främst dagtid (men även vissa kvällar) både vardagar och helger
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Frida Ekman på mail: frida.ekman@kooperativetolja.se
Din ansökan vill vi ha omgående då urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9745856